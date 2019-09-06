У центрі Києва сьогодні обмежать роботу метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві ввечері обмежать роботу станції метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

Сьогодні, 7 вересня, обмежать роботу метро у Києві унаслідок проведення концерту у Національному спортивному комплексі (НСК) "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Зазначається, що ввечері 7 вересня можливі обмеження на вхід до станції метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Перед початком концерту з 17:00 до 18:00 можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після його закінчення близько 23:00 можливе обмеження на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рух обмежать задля уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, у Києві відновив роботу фунікулер, який був закритий 4 вересня унаслідок технічних проблем. Як повідомили комунальники, зупинка роботи фунікулера була викликана проблемами з автоматикою-електронікою.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 вересня у Києві частково обмежать рух транспорту поблизу Вокзальній площі. Обмеження діятиме у суботу, 7 вересня, з 09:00 до 17:00. Причина обмежень: роботи з оновлення покриття на проїзд від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого.