В работе метро Киева сегодня возможны изменения

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за футбола возможны изменения в работе трех станций метро

В работе трех станций метро Киева сегодня, 10 августа, возможны изменения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, сегодня на НСК "Олимпийский" запланировано проведение футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк). Из-за проведения спортивного мероприятия возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что до утра 11 августа в Киеве будет перекрыта центральная улица - Крещатик.

Кроме того, из-за проведения ремонтых работ будет ограничено движение по ряду улиц Голосеевского района. В частности, речь идет о таких улицах: Голосеевская, Олега Кошевого, Цимбалов Яр, Уральская, Снайперская, Добрый Шлях, Конотопская, Стрелковая, переулок Владислава Зарембы, Максима Рыльского. Ограничения будут действовать с 12 августа 2019 года до 30 июня 2020 года.