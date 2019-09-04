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В Киеве ограничат движение возле Вокзальной площади

Новости » Общество    04.09.2019 - 14:41
В Киеве ограничат движение возле Вокзальной площади
Фото: Центральный ж/д вокзал (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать 7 сентября с 09:00 до 17:00

В Киеве 7 сентября частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается. ограничение будет действовать 7 сентября с 09:00 до 17:00.

На проезде от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого продолжат обновлять покрытие.

"Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение возле Вокзальной площадиНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутому спуску к дому № 12) временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации.

Кроме того, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируют капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

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