ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве возобновил работу фуникулер

Новости » Общество    05.09.2019 - 10:59
В Киеве возобновил работу фуникулер
Фото: киевский фуникулер (РБК-Украина)

Фуникулер был закрыт 4 сентября из-за проблем технических проблем

В Киеве возобновил работу фуникулер, который был закрыт 4 сентября из-за технических проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили коммунальники, остановка работы фуникулера была вызвана проблемами с автоматикой-электроникой.

"Сегодня с 08:00 киевский фуникулер работает в обычном режиме. Вчера в течение дня фуникулер был закрыт в связи с неоднократной остановкой автоматики-электроники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в конце августа "Киевпастранс" перенес открытие фуникулера. Тогда сообщалось, что после испытания нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму.

Также сообщалось, что в Киеве будет ограничено движение вблизи Вокзальной площади. Ограничения будут действовать 7 сентября с 09:00 до 17:00.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 5 сентября в Киеве образовались массовые пробки. В частности проблемы с движением были на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге и на четырех мостах.


Киев отказывается от бумажных билетов в транспорте с 1 ноября В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта
Новости Украины КиевфуникулерКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь