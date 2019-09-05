Фото: киевский фуникулер (РБК-Украина)

Фуникулер был закрыт 4 сентября из-за проблем технических проблем

В Киеве возобновил работу фуникулер, который был закрыт 4 сентября из-за технических проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили коммунальники, остановка работы фуникулера была вызвана проблемами с автоматикой-электроникой.

"Сегодня с 08:00 киевский фуникулер работает в обычном режиме. Вчера в течение дня фуникулер был закрыт в связи с неоднократной остановкой автоматики-электроники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в конце августа "Киевпастранс" перенес открытие фуникулера. Тогда сообщалось, что после испытания нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму.

Также сообщалось, что в Киеве будет ограничено движение вблизи Вокзальной площади. Ограничения будут действовать 7 сентября с 09:00 до 17:00.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 5 сентября в Киеве образовались массовые пробки. В частности проблемы с движением были на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге и на четырех мостах.



