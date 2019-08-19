В центре Киева Range Rover влетел в толпу пешеходов

В центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого Range Rover влетел в толпу пешеходов, в результате чего по меньшей мере четыре человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев.Оперативный".

Как сообщается, авария произошла около 18:05.

По предварительной информации, автомобиль Range Rover передвигался по улице Льва Толстого, а Tesla - по улице Саксаганского. На пересечении улиц машины столкнулись. От удара внедорожник отбросило на пешеходную зону, где в этот момент были пешеходы. После чего Range Rover врезался в еще один автомобиль, который по инерции зацепил следующую машину.

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

До прибытия медиков очевидцы оказывали первую помощь пострадавшим пешеходам. Предварительно, пострадали минимум четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии. На месте продолжают работать правоохранители. Подробности аварии выясняются.

По словам очевидцев, водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Киев-Сумы в результате ДТП погиб полицейский и 7-летняя девочка. Трагедия произошла днем, 19 августа, на трассе Киев-Сумы, вблизи села Гоголев. Жительница Киева за рулем внедорожника Audi, значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который двигался по главной дороге.

Кроме того, 18 августа под Киевом таксист, пренебрегая правилами дорожного движения, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла пассажирка такси.