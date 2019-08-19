У центрі Києва Range Rover влетів у натовп пішоходів

У центрі Києва на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого Range Rover влетів у натовп пішоходів, в результаті чого щонайменше чотири людини постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ.Оперативний".

Як повідомляється, аварія сталася близько 18:05.

За попередньою інформацією, автомобіль Range Rover пересувався по вулиці Льва Толстого, а Tesla - по вулиці Саксаганського. На перетині вулиць машини зіткнулися. Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

До прибуття медиків очевидці надавали першу допомогу постраждалим пішоходам. Попередньо, постраждали щонайменше чотири людини, двоє з них у важкому стані. На місці продовжують працювати правоохоронці. Подробиці аварії з'ясовуються.

За словами очевидців, водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Київ-Суми в результаті ДТП загинув поліцейський і 7-річна дівчинка. Трагедія сталася вдень, 19 серпня, на трасі Київ-Суми, поблизу села Гоголів. Мешканка Києва за кермом позашляховика Audi, значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі автомобілю Chevrolet, який рухався по головній дорозі.

Крім того, 18 серпня під Києвом таксист, нехтуючи правилами дорожнього руху, влаштував смертельне ДТП. В результаті аварії загинула пасажирка таксі.