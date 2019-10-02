Во Львове в ДТП пострадали полицейские

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали 2 сотрудники полиции

В среду, 2 октября, во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции, в результате чего пострадали правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, около 8:00 на перекрестке улиц Кульпарковская и Окружная столкнулись автомобиль Skoda Octavia и служебный микроавтобус Ford Transit подразделения полиции Львовской области.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции. Правоохранители получили легкие телесные повреждения. Водитель автомобиля Skoda, в результате столкновения не пострадал.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудник уголовного розыска местной полиции устроил дорожно-транспортное происшествие. Правоохранитель не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина". В результате ДТП пострадали 3 человека. Предварительно установлено, что полицейский был пьян.

Кроме того, в Нежине Черниговской области в субботу вечером, 28 сентября, мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль. Мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы. Второй пассажир мотоцикла получил незначительные травмы и самовольно покинул место аварии.