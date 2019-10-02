В Полтавской области в ДТП погибла сотрудница полиции

Фото: Национальная полиция Украины (mvs.gov.ua)

Патрульная скончалась на месте, ведь получила травмы несовместимые с жизнью

В Полтавской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибла патрульная полицейская Марина Фетч во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Facebook.

Сообщается, что Фетч заступила на дежурство на дорожную станцию патрульной полиции в городе Лубны, Полтавской области (автодорога М-03 “Киев-Харьков-Довжанский”).

"Около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке. На требование полицейских остановиться водитель не среагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульными удалось остановить его примерно за 4 километра от дорожной станции", - говорится в сообщении.

Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного сопьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения проверки на состояние сп'опьянения водителя Volkswagen Passat, и оформление адмінматеріалів, предусмотренных ст. 130 Кодекс Украины об административных правонарушениях, патрульная Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не придерживался безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом.

Патрульная скончалась на месте, ведь получила травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас расследуются все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, в среду, 2 октября, во Львове произошло ДТП с участием автомобиля полиции, в результате чего пострадали правоохранители.

Как сообщает РБК-Украина, в Днепропетровской области сотрудник уголовного розыска местной полиции устроил дорожно-транспортное происшествие. Правоохранитель не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина". В результате ДТП пострадали 3 человека. Предварительно установлено, что полицейский был п'яний.