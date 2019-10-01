В Николаевской области произошло ДТП, есть жертва

Фото: место происшествия (mk.npu.gov.ua)

ДТП произошло с участием автомобилей Volkswagen LT и ВАЗ-2105

В Николаевской области во вторник, 1 октября, на 105 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" вблизи города Очаков, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек, еще трое человек получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

ДТП произошло с участием автомобилей Volkswagen LT и ВАЗ-2105.

Как сообщается, в результате столкновения транспортных средств пассажирка ВАЗ погибла на месте происшествия, водитель и двое пассажиров, малолетние дети восьми и десяти лет, указанного автомобиля с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать патрульная полиция полиции, следователи и криминалисты Следственного управления и спасатели.

Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Николаевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. ДТП произошло с участием рейсового автобуса международного сообщения "Плоцк - Херсон" и грузовика КАМАЗ.

Кроме того, во Львовской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых ребенок. Двое водителей и трое пассажиров госпитализированы.