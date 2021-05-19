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В центре Киева перекроют движение из-за проведения "Пробега под каштанами"

Автор: РБК-Украина

В Киеве 30 мая состоится благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим в центре столицы будет перекрыто движение автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, 30 мая будет запрещено движение автотранспорта с 9:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Владимирская - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Независимости.

"Пробег под каштанами" будет проходить с 7:00 до 15:00.

Напомним, с 1 июня в Украине ограничат на движение грузовиков государственными дорогами в жару.

Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Добавим, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

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Новости Украины ограничение движенияКиев