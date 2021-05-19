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У центрі Києва перекриють рух через проведення " Пробігу під каштанами"

Автор: РБК-Україна

У Києві 30 травня відбудеться благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим в центрі столиці буде перекрито рух автотранспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, 30 травня буде заборонено рух автотранспорту з 9: 00 до 13: 00 за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Володимирська - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

"Пробіг під каштанами" проходитиме з 7:00 до 15:00.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні обмежать на рух вантажівок державними дорогами у спеку.

Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Додамо, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

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