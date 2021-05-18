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В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

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Украина, Вторник 18 мая 2021 14:18
В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару Фото: ограничения будут действовать на движение грузовиков в дневное время (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с 1 июня вступают в силу ограничения на движение грузовиков государственными дорогами в жару. Такие ограничения являются ежегодными и вводятся для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Исключением являются грузовики, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Движение ограничивается в дневное время суток при температурных показателя выше 28 градусов. Этот период водителям грузовиков необходимо переждать на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Места отстоя вдоль госдорог можно найти по указателям или воспользоваться картой "Укравтодора" по ссылке - https://bit.ly/3tW0aKP. Также можно воспользоваться TIR-паркингом. Карта их расположения по ссылке - https://bit.ly/2RZMRf2.

Соблюдение сезонных ограничений контролируется территориальными подразделениями Укртрансбезопасности и областными подразделениями Национальной полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги в Украине.

Также сообщалось, что в Киеве до конца июня ограничат движение транспорта на центральной улице.

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