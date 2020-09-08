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В центре Киева отключили горячую воду из-за аварии теплосетей

Автор: РБК-Украина

В центральной части Киева отключили горячую воду. Причина - авария на теплосетях.

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Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Из-за аварии и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Завершить ремонт теплосетей и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.

Напомним, сегодня в Киеве произошел сбой в работе метро.

На прошлой неделе в Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.

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