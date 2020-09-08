У центрі Києва відключили гарячу воду через аварію тепломереж

У центральній частині Києва відключили гарячу воду. Причина - аварія на тепломережах.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

Через аварію і ремонт аварійними службами відключені 355 споживачів на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби Народів.

Завершити ремонт тепломереж і відновити водопостачання планують 10 вересня.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся збій у роботі метро.

Минулого тижня в Києві сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США.