У центрі Києва відключили гарячу воду через аварію тепломереж

У центральній частині Києва відключили гарячу воду. Причина - аварія на тепломережах.
Про це повідомляє Київська міськадміністрація.
Через аварію і ремонт аварійними службами відключені 355 споживачів на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби Народів.
Завершити ремонт тепломереж і відновити водопостачання планують 10 вересня.
Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся збій у роботі метро.
Минулого тижня в Києві сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США.