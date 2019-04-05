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В центре Киева ограничат движение транспорта

Новости » Общество    05.04.2019 - 08:16
В центре Киева ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00 6 апреля

В Киеве 6 апреля от ул. Дарвина до Бессарабской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Сообщается, что с 09:00 до 15:00 6 апреля в связи с выполнением работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия Крутого спуска от ул. Дарвина до Бессарабской площади будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Напомним, в Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона. В частности, с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 6-7 апреля перекроют Подол и Набережное шоссе до Северного моста в связи с проведением  Киевского полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по полумарафону. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40.

Добавим, с 31 марта было изменено расписание движения поездов городской электрички. 

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