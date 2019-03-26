ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве изменят график городской электрички

Новости » Общество    26.03.2019 - 15:19
В Киеве изменят график городской электрички
Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

График городской электрички меняют из-за перехода на летнее время

В Киеве с 31 марта будет изменено расписание движения поездов городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Сообщается, что с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички с 31 марта. Согласно графику, с утра поезда с "Дарницы" в направлении "Почайны" начнут курсировать с 06:02, в направлении "Киева Пассажирского" с 06:31.

 

Фото: расписание городской электрички

Напомним, в середине марта премьер-министр Владимир Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички. По его словам, УЗ готова к развитию этого проекта, однако не может сделать это самостоятельно.

"Потому я просил бы (мэра Киева, - ред.) совместно с "Укрзализныцей" и Министерством инфраструктуры доработать этот вопрос, чтобы обеспечить высокий уровень мобильности жителей Киева и гостей города", - подчеркнул Гройсман.

Отметим, в прошлом году пассажиры несколько раз блокировали городскую электричку из-за сбоев в ее движении. Как тогда отметили в "Укрзализныце" причины сбоев заключались в нехватке локомотивных бригад.

 

В Киеве автомобиль патрульной полиции попал в аварию
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Киевэлектричкарасписание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь