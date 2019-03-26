В Киеве изменят график городской электрички

Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

График городской электрички меняют из-за перехода на летнее время

В Киеве с 31 марта будет изменено расписание движения поездов городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Сообщается, что с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички с 31 марта. Согласно графику, с утра поезда с "Дарницы" в направлении "Почайны" начнут курсировать с 06:02, в направлении "Киева Пассажирского" с 06:31.

Фото: расписание городской электрички

Напомним, в середине марта премьер-министр Владимир Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички. По его словам, УЗ готова к развитию этого проекта, однако не может сделать это самостоятельно.

"Потому я просил бы (мэра Киева, - ред.) совместно с "Укрзализныцей" и Министерством инфраструктуры доработать этот вопрос, чтобы обеспечить высокий уровень мобильности жителей Киева и гостей города", - подчеркнул Гройсман.

Отметим, в прошлом году пассажиры несколько раз блокировали городскую электричку из-за сбоев в ее движении. Как тогда отметили в "Укрзализныце" причины сбоев заключались в нехватке локомотивных бригад.