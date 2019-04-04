В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Фото: мост Патона (wikimedia.org/Xsandriel)

Движение будет ограничено в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов

В Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

"С 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов", - говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" призвали водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 6-7 апреля перекроют Подол и Набережное шоссе до Северного моста в связи с проведением Киевского полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40.

Кроме того, с 31 марта было изменено расписание движения поездов городской электрички.