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У центрі Києва обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 08:16
У центрі Києва обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти з 09:00 до 15:00 6 квітня

У Києві 6 квітня від вул. Дарвіна до Бессарабської площі буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Повідомляється, що з 09:00 до 15:00 6 квітня у зв'язку з виконанням робіт по влаштуванню нового асфальтобетонного покриття Крутого спуску від вул. Дарвіна до Бессарабської площі буде частково обмежено рух транспорту в місці виконання робіт.

Нагадаємо, в Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. Зокрема, з 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і Набережное шосе до Північного мосту у зв'язку з проведенням Київського напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з полумарафону. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.

Додамо, з 31 березня було змінено розклад руху поїздів міської електрички.

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