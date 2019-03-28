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Центр Киева перекроют из-за пробега

Новости » Общество    28.03.2019 - 09:59
Центр Киева перекроют из-за пробега
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве перекроют Подол и набережную до Северного моста

В Киеве 6-7 апреля перекроют Подол и набережную до Северного моста в связи с пробегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что 6-7 апреля в Киеве перекроют улицы из -за 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.

7 апреля с 08:00 до 14:40 перекроют:

  • на 21 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь;
  • на 10 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, в связи с монтажом конструкций и оборудования, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта перекроют на Контрактовой площади и прилегающих улицах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 31 марта изменят расписание движения поездов городской электрички.

 

 

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