ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева ограничат движение до конца года: карта объезда

Новости » Общество     03.11.2019 - 08:54
В центре Киева ограничат движение до конца года: карта объезда
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение по улице Покровской перекрыто

В Киеве на улице Покровской в связи с ремонтными работами до конца года ограничили движение транспортную. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с работами по реконструкции, в частности, перекладкой сетей водопровода, движение по улице Покровской будет перекрыто. Объезд осуществляется по улице Сагайдачного.

"Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска до пер. Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован по ул. Сагайдачного", - отметили в КГГА.

Карта объезда

Напомним, что с 1 ноября в Киеве ограничили максимально допустимую скорость движения на дорогах. На проспекте Шухевича, улице Набережно-Рыбальской, Наднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улице Саперно-Слободской и проспекте Николая Бажана скорость движения была ограничена до 50 км/ч.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской до 10 ноября.

В Киеве завтра возможны изменения в работе метро В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло масштабное ДТП
Новости Украины Киевограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь