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У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 08:54
У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух вулицею Покровською перекрито

У Києві на вулиці Покровській у зв'язку з ремонтними роботами до кінця року обмежили рух транспортну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з реконструкційними роботами, зокрема, перекладанням мереж водопроводу, рух вулицею Покровською буде перекрито. Об'їзд здіснюється по вулиці Сагайдачного.

"Реконструкцію розпочали на ділянці від Андріївського узвозу до пров. Академіка Зелінського. На цій ділянці рух перекрито. Об’їзд тимчасово організовано вул. Сагайдачного", - зазначили в КМДА.

Карта об'їзду

Нагадаємо, що з 1 листопада у Києві обмежили максимально допустиму швидкість руху на дорогах. На проспекті Шухевича, вулиці Набережно-Рибальській, Надніпрянському шосе, Набережному шосе, вулиці Саперно-Слобідській та проспекті Миколи Бажана швидкість руху була обмежена до 50 км/год.

Також РБК-Україна писало, що у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

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