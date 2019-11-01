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В Киеве ограничили скорость движения на дорогах

Новости » Общество     01.11.2019 - 08:30
В Киеве ограничили скорость движения на дорогах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь максимальная скорость на дорогах - 50 км/ч

С сегодняшнего дня максимально допустимая скорость движения на дорогах Киева 50 км/час. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр организации дорожного движения.

Ограничения теперь действуют на проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака), улице Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков), Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), Столичном шоссе (от ул. Академика Заболотного), улице Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста), проспекте Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отметим, что в летнее время скорость движения была разрешена до 80 км/час.

Напомним, что в Киеве с 30 октября утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Станция закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

РБК-Украина писало, что Киевсовет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

Также запрещается расклеивать рекламу, торговать, заниматься агитацией и играть на музыкальных инструментах.

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