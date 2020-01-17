В центре Киева после новогодних праздников возобновили движение транспорта

В Киеве после новогодних праздников возобновили автомобильное движение мимо Софиевской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр организации дорожного движения в Facebook.

Отмечается, что Владимирский проезд с сегодняшнего дня полностью открыт для проезда автотранспорта.



"С сегодняшнего дня мы сняли ограничения проезда, которые действовали во время новогодних празднований возле Софиевской площади. Разрешили движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади, а также на участке Владимирского проезда от Малой Житомирской до Михайловской", - говорится в сообщении.

Как известно, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения начали действовать с 14 декабря 2019 года.

Напомним, с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 14 по 19 января ограничат движение автотранспорта на Южном мосту.