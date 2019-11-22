Центр Киева перекроют на время новогодних празднований

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения начнут действовать с 14 декабря

Во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020. Зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.

Во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц:

с 25 ноября до 26 января 2020 года - ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

с 25 ноября до 26 января 2020-го - запрет движения всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади);

19 декабря с 17:00 до 19:00 - запрет движения всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской);

Также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря - с 16:00 до 22:00;

24 декабря - с 16:00 до 22:00;

с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января 2020 года;

1 января - с 14:00 до 22:00;

7 января - с 12:00 до 17:00

Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря - начале января разрешат проезд по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

Ранее сообщалось, что в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в зв'связи с ремонтными работами. Ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.