Центр Киева перекроют на время новогодних празднований

Ограничения начнут действовать с 14 декабря
Во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020. Зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.
Во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц:
Также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):
Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.
В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря - начале января разрешат проезд по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.
Ранее сообщалось, что в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в зв'связи с ремонтными работами. Ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.