В Киеве открыли движение по Крещатику в выходные и праздники

Фото: улица Крещатик (РБК-Украина)

Движение будет разрешено до окончания новогодних празднований в центре города

С начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что такое решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября до 26 января 2020 года:

ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Движение транспорта в выходные по Крещатику будет действовать до окончания новогодне-рождественских праздников на Софийской площади.

Напомним, что во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.