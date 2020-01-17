У центрі Києва після новорічних свят відновили рух транспорту

У Києві після новорічних свят відновили автомобільний рух повз Софіївську площу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр організації дорожнього руху в Facebook.

Відзначається, що Володимирський проїзд відсьогодні повністю відкритий для проїзду автотранспорту.



"Відсьогодні ми зняли обмеження проїзду, які діяли під час новорічних святкувань біля Софіївської площі. Дозволили рух правою смугою Володимирського проїзду в бік Михайлівської площі, а також на ділянці Володимирського проїзду від Малої Житомирської до Михайлівської", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження почали діяти з 14 грудня 2019 року.

Нагадаємо, від початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 14 по 19 січня обмежать рух автотранспорту на Південному мосту.