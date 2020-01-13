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В Киеве на Южном мосту ограничат движение автотранспорта

Новости » Общество     13.01.2020 - 19:35
В Киеве на Южном мосту ограничат движение автотранспорта
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 14 по 19 января

В Киеве с 14 по 19 января ограничат движение автотранспорта на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 12:00 до 20:00 14, 15, 16 января и с 20:00 17 января до 20:00 19 января частично ограничат движение на Южном мосту.

"Пользуясь благоприятными погодными условиями КП "Киевавтодормост" проведет текущие ремонтные работы на Южном мосту", - говорится в сообщении.

Работы будут проводить на нескольких участках в направлении станции метро "Выдубичи".

Работы в будни будет организовано с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение автотранспортаНапомним, 14 января в Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту. Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00 из-за проведения текущего ремонта.

Кроме того, в Украине с 2020 года полностью откажутся от практики ямочного ремонта дорог. В бюджете-2020 на строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен. Как отмечают в правительстве, в следующем году запланирован ремонт 4 тыс. км дорог.

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