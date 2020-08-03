В центре Киева мужчина поджог автомобиль

Сегодня утром, 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог автомобиля. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как рассказали полицейские, мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его.

"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину", - сообщили в полиции.

Поджигателем оказался 39-летний житель Бориспольского района. Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются.

"Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля под Киевом подожгли дом антикоррупционера Виталия Шабунина, в связи с этим президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей выяснить, кто стоит за поджогом.

После этого мэр столицы Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве.