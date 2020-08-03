У центрі Києва чоловік підпалив автомобіль

Сьогодні вранці, 3 серпня, чоловік на Хрещатику в Києві здійснив підпал автомобіля. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як розповіли поліцейські, чоловік облив автомобіль невідомої запальною сумішшю і підпалив його.

"Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автомобіль. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка", - повідомили в поліції.

Палієм виявився 39-річний житель Бориспільського району. Мотиви та обставини інциденту встановлюються.

"Слідчі провели огляд місця події і вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу", - додали правоохоронці.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Палієві загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці липня під Києвом підпалили будинок антикорупціонера Віталія Шабуніна, у зв'язку з цим президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців з'ясувати, хто стоїть за підпалом.

Після цього мер столиці Віталій Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки у Києві.