У центрі Києва чоловік підпалив автомобіль

Мотиви підпалу поки невідомі
Сьогодні вранці, 3 серпня, чоловік на Хрещатику в Києві здійснив підпал автомобіля. Його затримали правоохоронці.
Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
Як розповіли поліцейські, чоловік облив автомобіль невідомої запальною сумішшю і підпалив його.
"Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автомобіль. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка", - повідомили в поліції.
Палієм виявився 39-річний житель Бориспільського району. Мотиви та обставини інциденту встановлюються.
"Слідчі провели огляд місця події і вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу", - додали правоохоронці.
За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Палієві загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в кінці липня під Києвом підпалили будинок антикорупціонера Віталія Шабуніна, у зв'язку з цим президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців з'ясувати, хто стоїть за підпалом.
Після цього мер столиці Віталій Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки у Києві.