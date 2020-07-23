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Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице

Киев, Четверг 23 июля 2020 14:21
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По его словам, безопасность в городе - один из важнейших вопросов сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

Об этом Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, увы, оказываются ошибочными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить", - сказал он.

Кличко призывает правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице, чтобы киевляне чувствовали себя защищенными.

"Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа с выявлением и предупреждением возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - отметил Кличко.

Напомним, в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одной из четырех чемоданов взрывчатку не обнаружили.

Как писало РБК-Украина, во вторник два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", взрывчатку обезвредили.

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