ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В центре Киева мужчина поджог автомобиль

Киев, Понедельник 03 августа 2020 09:17
В центре Киева мужчина поджог автомобиль
Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Мотивы поджога пока неизвестны

Сегодня утром, 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог автомобиля. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как рассказали полицейские, мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его.

"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину", - сообщили в полиции.

Поджигателем оказался 39-летний житель Бориспольского района. Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются.

"Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.

В центре Киева мужчина поджог автомобиль

За фактом підпалу автівки у центрі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження На місці правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на транспортному засобі. Із затриманим спілкуються слідчі. Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району. Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку. Відділ комунікації поліції Києва

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 2 серпня 2020 р.

Напомним, в конце июля под Киевом подожгли дом антикоррупционера Виталия Шабунина, в связи с этим президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей выяснить, кто стоит за поджогом.

После этого мэр столицы Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевКиевподжогавтомобили
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь