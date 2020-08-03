В центре Киева мужчина поджог автомобиль

Мотивы поджога пока неизвестны
Сегодня утром, 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог автомобиля. Его задержали правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Как рассказали полицейские, мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его.
"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину", - сообщили в полиции.
Поджигателем оказался 39-летний житель Бориспольского района. Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются.
"Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - добавили правоохранители.
По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.
За фактом підпалу автівки у центрі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження На місці правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на транспортному засобі. Із затриманим спілкуються слідчі. Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району. Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку. Відділ комунікації поліції КиєваОпубліковано Киев Оперативный Неділя, 2 серпня 2020 р.
Напомним, в конце июля под Киевом подожгли дом антикоррупционера Виталия Шабунина, в связи с этим президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей выяснить, кто стоит за поджогом.
После этого мэр столицы Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве.