У центрі Києва чоловік підпалив автомобіль

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)

Мотиви підпалу поки невідомі

Сьогодні вранці, 3 серпня, чоловік на Хрещатику в Києві здійснив підпал автомобіля. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як розповіли поліцейські, чоловік облив автомобіль невідомої запальною сумішшю і підпалив його.

"Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автомобіль. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка", - повідомили в поліції.

Палієм виявився 39-річний житель Бориспільського району. Мотиви та обставини інциденту встановлюються.

"Слідчі провели огляд місця події і вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу", - додали правоохоронці.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Палієві загрожує до 10 років позбавлення волі.

За фактом підпалу автівки у центрі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження На місці правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на транспортному засобі. Із затриманим спілкуються слідчі. Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району. Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку. Відділ комунікації поліції Києва Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 2 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в кінці липня під Києвом підпалили будинок антикорупціонера Віталія Шабуніна, у зв'язку з цим президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців з'ясувати, хто стоїть за підпалом.

Після цього мер столиці Віталій Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки у Києві.