В центре Киева на месяц перекроют одну из улиц: варианты объезда

С 4 июня в Киеве ограничат движение по улице Ивана Франко. А уже с 8 июня движение по улице перекроют более чем на месяц.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

На указанном участке улицы коммунальщики планируют средний ремонт. В связи с этим дорогу перекроют более чем на месяц - с 8 июня до 15 июля.

"Дорожники будут обновлять покрытие в квартале между улицами Богдана Хмельницкого и Липинского. Объехать участок, где будет длиться ремонт, можно будет по улицам Лысенко и Коцюбинского", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня в Киеве заработала автофиксация нарушений правил дорожного движения.

За два дня работы системы было зафиксировано около 100 тыс. случаев превышения скорости.

Также в МВД опубликовали номера автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.