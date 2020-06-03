У центрі Києва на місяць перекриють одну з вулиць: варіанти об’їзду

Об’їхати ділянку можна буде вулицями Лисенка і Коцюбинського
З 4 червня у Києві обмежать рух по вулиці Івана Франка. А вже з 8 червня рух вулицею перекриють більш ніж на місяць.
Про це повідомили у "Київавтодорі".
На вказаній ділянці вулиці комунальники планують середній ремонт. У зв’язку з цим дорогу перекриють більш ніж на місяць - з 8 червня до 15 липня.
"Дорожники оновлюватимуть покриття у кварталі між вулицями Богдана Хмельницького і Липинського. Об’їхати ділянку, де триватиме ремонт, можна буде вулицями Лисенка і Коцюбинського", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 1 червня у Києві запрацювала автофіксація порушень правил дорожнього руху.
За два дні роботи системи було зафіксовано близько 100 тис. випадків перевищення швидкості.
Також у МВС опублікували номери автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.
Автор: Роман Калиниченко