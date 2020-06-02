В первый день лета водители в Киеве превысили скорость почти 60 тысяч раз

Фото: знак ограничения скорости (flickr.com bobmendo)

В Киеве и области насчитали 57 880 превышений скорости

В патрульной полиции предоставили статистику нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями в Киеве и области за 1 июня. Камеры автофиксации зарегистрировали почти 60 тысяч превышений скорости.

Об этом сообщается в Facebook Патрульной полиции.

Согласно опубликованной инфографике, за первый день лета водители нарушили скорость 57 880 раз.

"Сейчас видеокамеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями", - отметили в полиции.

Как отметил заместитель главы МВД Антон Геращенко, на утро 2 июня было зарегистрировано на 40% меньше случаев превышения скорости по сравнению со вчерашним утром.

Фото: статистика превышений скорости в Киеве и области за 1 июня (facebook.com patrolpolice.gov.ua)

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что рекордсменами среди нарушителей стали водители Mercedes и BMW. Скорость обоих автомобилей была более 200 км/час.

Напомним, по состоянию на вечер 1 июня в полиции сообщали о почти вдвое меньшем количестве нарушителей скорости.

В Киеве и области установлено около 50 камер фиксации нарушений ПДД, РБК-Украина сообщало их адреса.

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Автор: Роман Калиниченко