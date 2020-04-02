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В центре Киева частично ограничат движение автотранспорта

Новости » Общество     02.04.2020 - 15:49
В центре Киева частично ограничат движение автотранспорта
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничения будут действовать 4 и 5 апреля с 08:00 до 17:00

В центре Киева частично ограничат движение автомобильного транспорта в связи с проведением ремонта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Сообщается, что ограничения будут действовать 4 и 5 апреля с 08:00 до 17:00.

"На улице Крещатик проводим текущий ремонт. Покрытие обновляем большими картами (значительными участками). Работаем по всей длине улицы. Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

В центре Киева частично ограничат движение автотранспортаНапомним, с 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств 80 км/час.

Кроме того, в Киеве начались ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Добавим, что в столице частично ограничили движение на мосту Патона из-за масштабной реконструкции. Ограничения будут действовать до 10 апреля.

Также на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение в связи с капитальным ремонтом. Ограничения будут действовать до 1 мая.

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