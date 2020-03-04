В центре Киева перекроют движение транспорта из-за ремонта

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Проезд по части улицы Пушкинской перекроют с 7 марта по 31 мая

В центре Киева с 7 марта по 31 мая перекроют движение в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, с 7 марта начнутся ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской.

"Работы продлятся до конца мая. По возможности движение восстановим ранее. Во время ремонта движение частью улицы будут перекрыты. Однако, жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону", - говорится в сообщении.

При этом в "Киевавтодоре" отметили, что объехать перекрытый участок можно будет по маршруту:

• улица Льва Толстого - улица Владимирская - улица Тараса Шевченко - улица Пушкинская;

• улица Васильковская - улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого - улица Пушкинская.

Напомним, 3 марта в Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. При этом отмечалось, что прорыв никак не влияет на несущую конструкцию моста.

Кроме того, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.