ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева перекроют движение транспорта из-за ремонта

Новости » Общество     04.03.2020 - 16:07
В центре Киева перекроют движение транспорта из-за ремонта
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Проезд по части улицы Пушкинской перекроют с 7 марта по 31 мая

В центре Киева с 7 марта по 31 мая перекроют движение в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, с 7 марта начнутся ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской.

"Работы продлятся до конца мая. По возможности движение восстановим ранее. Во время ремонта движение частью улицы будут перекрыты. Однако, жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону", - говорится в сообщении.

При этом в "Киевавтодоре" отметили, что объехать перекрытый участок можно будет по маршруту:

• улица Льва Толстого - улица Владимирская - улица Тараса Шевченко - улица Пушкинская;
• улица Васильковская - улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого - улица Пушкинская.

В центре Киева перекроют движение транспорта из-за ремонта

Напомним, 3 марта в Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. При этом отмечалось, что прорыв никак не влияет на несущую конструкцию моста.

Кроме того, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

В Киеве дезинфицируют вагоны метро во избежание распространения коронавируса Коронавирус: родителям ограничат вход в учебные заведения Киева
Новости Украины Киевограничение движенияКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь