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У центрі Києва частково обмежать рух автотранспорту

Новини » Суспільство     02.04.2020 - 15:49
У центрі Києва частково обмежать рух автотранспорту
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження діятимуть 4 і 5 квітня з 08:00 до 17:00

У центрі Києва частково обмежать рух автомобільного транспорту у зв'язку з проведенням ремонту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" у Facebook.

Повідомляється, що обмеження діятимуть 4 і 5 квітня з 08:00 до 17:00.

"На вулиці Хрещатик проводимо поточний ремонт. Покриття оновлюємо великими картами (значними ділянками). Працюємо по всій довжині вулиці. Роботи виконуватимуть на вихідних, щоб якнайменше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

У центрі Києва частково обмежать рух автотранспортуНагадаємо, з 1 квітня по 1 листопада на семи ділянках доріг Києва впроваджується максимально допустима швидкість руху транспортних засобів 80 км/год.

Крім того, в Києві почалися ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Додамо, що у столиці частково обмежили рух на мосту Патона через масштабну реконструкцію. Обмеження будуть діяти до 10 квітня.

Також на проспекті Степана Бандери частково обмежили рух у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження діятимуть до 1 травня.

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