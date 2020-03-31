В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 31 марта по 1 мая

В Киеве на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение автотранспорта в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что ограничение будет действовать с 31 марта по 1 мая.

"По информации коммунальной корпорации, капитальный ремонт продлится на участке между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской в направлении Северного моста", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будет организовано одной проезжей частью.

Напомним, 7 марта в Киеве начались ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Добавим, что в столице частично ограничили движение на мосту Патона из-за масштабной реконструкции. Ограничения будут действовать до 10 апреля.