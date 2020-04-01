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В Киеве на 7 участках дорог увеличили скорость движения до 80 км/ч

Новости » Инфраструктура     01.04.2020 - 16:29
В Киеве на 7 участках дорог увеличили скорость движения до 80 км/ч
Фото: ограничение скорости 80 км/ч (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков

С 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств 80 км/час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр организации дорожного движения в Facebook.

Сообщается, что на таких участках уже установлены 90 соответствующих дорожных знаков.

В частности, новые ограничения скорости будут действовать на:

  1. ул. Р. Шухевича (от Московского моста до ул. О. Бальзака);
  2. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  3. Надднепрянское шоссе;
  4. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  5. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  6. ул. Саперно-Слободская (от вул. Н. Гринченко до Южного моста);
  7. ул. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Обращаем внимание водителей! Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков", - отметили в Центре дорожного движения.

Напомним, согласно распоряжению Киевсовета от 9 октября 2018 года, увеличение скорости движения будет действовать в столице ежегодно в период с 1 апреля по 1 ноября.

До установления соответствующих дорожных знаков на указанных улицах действует скоростной режим 50 км/ч.

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