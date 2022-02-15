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В центре Херсона произошло ДТП с участием маршрутки: есть пострадавшие

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Херсон, Вторник 15 февраля 2022 13:08
В центре Херсона произошло ДТП с участием маршрутки: есть пострадавшие Фото: в центре Херсона произошло ДТП с участием маршрутки (hr.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 февраля на ул. Театральной в г. Херсон произошло столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате аварии госпитализировали трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по ул. Ришельевская и выезжая на перекресток с ул. Театральная, не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался по главной дороге, что повлекло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия кареты "скорой" доставили в больницу трех участников ДТП - водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса.

Сейчас устанавливается степень полученных потерпевшими телесных повреждений.

На месте ДТП работают правоохранители.

Фото: в центре Херсона произошло ДТП с участием маршрутки (hr.npu.gov.ua)

Напомним, под Днепром легковушка влетела в грузовик, есть жертва и пострадавшие.

Добавим, в Николаевской области произошла смертельное ДТП. Среди погибших есть ребенок.

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