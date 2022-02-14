Под Днепром легковушка влетела в грузовик, есть жертва и пострадавшие

На трассе Днепр-Кривой Рог сегодня, 14 февраля, произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

По предварительной информации, около 05:16 на автодороге недалеко от поселка Пашена Балка произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика Ford. На момент аварии в легковушке находилось 4 человека.

Как сообщается, в результае столкновения людей зажало внутри поврежденной легковушки.

В ведомстве указано, что трое пострадавших были госпитализированы в Днепропетровскую клиническую больницу им. Мечникова (две женщины и мужчина).

Еще одна женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, ее тело доставали из салона сотрудники ГСЧС.