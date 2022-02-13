В Николаевской области автомобиль столкнулся с фурой: погиб ребенок и четверо взрослых

В Николаевской области на трассе Киев-Одесса вечером 13 февраля произошло смертельное ДТП. Погибли пять человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авария произошла около 19:45 на трассе Киев-Одесса возле поселка городского типа Кривое Озеро. Водитель внедорожника Toyota столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек. Среди них один ребенок, предварительно в возрасте до 8 лет.

На месте аварии работают 10 сотрудников и две единицы спецтехники ГСЧС. Спасатели деблокируют из искореженного кузова внедорожника тела погибших.