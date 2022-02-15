У центрі Херсона сталася ДТП за участі маршрутки: є постраждалі

Сьогодні, 15 лютого на вул. Театральній в м. Херсон сталося зіткнення маршрутки та легкового авто. Внаслідок аварії госпіталізували трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Встановлено, що 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись по вул. Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вул. Театральна, не надав переваги в русі автобусу, який рухався головною дорогою, що спричинило зіткнення.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди карети "швидкої" доставили в лікарню трьох учасників ДТП - водія автомобіля та двох пасажирів автобусу.

Наразі встановлюється ступінь отриманих потерпілими тілесних ушкоджень.

На місці автопригоди працюють правоохоронці.

Фото: у центрі Херсона сталася ДТП за участі маршрутки (hr.npu.gov.ua)