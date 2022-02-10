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В центре Херсона избили и расстреляли мужчину

Автор: Валерия Полищук

В среду, 9 февраля, в центре Херсона возле развлекательного заведения группа людей избила и расстреляла мужчину. Одного из нападавших задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области в Facebook.

Инцидент произошел около 20:30 вблизи одного из развлекательных заведений на улице Соборной. Группа из пяти человек нанесли телесные повреждения мужчине. При этом злоумышленники несколько раз выстрелили в потерпевшего, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

"У 50-летнего пострадавшего предварительно диагностированы многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на мужчину напала группа из пяти человек, которые и ранее попадали в поле зрения полиции. Одного из подозреваемых в возрасте 44 лет правоохранители задержали по месту жительства.

Задержанный сейчас находится в СИЗО.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, в Черновцах среди белого дня произошла стрельба, в результате пострадал один человек.

Позже стало известно, что стрелка задержали на выезде из города.

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ХерсонСтрельба в Казахстане