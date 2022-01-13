ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пытался сбежать из города: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Черновцах

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 19:51
Пытался сбежать из города: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Черновцах Фото: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Черновцах (cv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 13 января, в Черновцах средь бела дня произошла стрельба в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители уже задержали преступника, который пытался сбежать из города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Сообщение о госпитализации мужчины с травмой глаза полицейские получили от медиков. Чтобы установить обстоятельства получения телесных повреждений на место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Черновицкого райуправления полиции, а также сотрудники уголовного блока полиции", - пишет пресс-служба.

Во время опроса свидетелей и очевидцев - полиция установила маршрут побега стрелка. Уже через 20 минут он был задержан на выезде из Черновцов. Сотрудники уголовного розыска ГУНП вместе с патрульными остановили автомобиль, в котором преступник ехал вместе со знакомым.

Фото: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Черновцах (cv.npu.gov.ua)

Согласно предварительным данным, стрелком оказался 22-летний житель города Черновцы. Мужчина выстрелил в потерпевшего из неустановленного оружия, в результате чего последний получил травматическое ранение глаза.

Полиция квалифицирует произошедшее по признакам статей:

  • ст. 15 - покушение на уголовное правонарушение;
  • ст. 115 - умышленное убийство.
Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине