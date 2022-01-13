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В Черновцах произошла стрельба посреди дня. Пострадавшего госпитализировали

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Четверг 13 января 2022 17:17
В Черновцах произошла стрельба посреди дня. Пострадавшего госпитализировали Фото: в Черновцах произошла стрельба посреди дня (promin.cv.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновцах на улице Парковой произошла стрельба. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Чернівецький луч".

Всего было осуществлено два выстрела. У автомобиля пострадавшего мужчины заметны следы крови.

Сейчас полиция не комментирует произошедшее, однако на месте уже работает следственно-оперативная группа.

Местное издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что личности стрелков уже установлены.

Фото: в Черновцах произошла стрельба посреди дня (promin.cv.ua)

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Черновцы
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