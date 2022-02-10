У центрі Херсона побили і розстріляли чоловіка

Інцидент стався близько 20:30 поблизу одного з розважальних закладів на вулиці Соборній. Група з п'яти осіб нанесли тілесні ушкодження чоловікові. При цьому зловмисники кілька разів вистрілили в потерпілого, після чого зникли на автомобілі в невідомому напрямку.

"У 50-річного потерпілого попередньо діагностовано численні забої тіла і кілька поранень, характерних після застосування травматичної вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, на чоловіка напала група з п'яти осіб, які і раніше потрапляли в поле зору поліції. Одного з підозрюваних у віці 44 років правоохоронці затримали за місцем проживання.

Затриманий зараз перебуває в СІЗО.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".