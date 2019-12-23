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Центральный ж/д вокзал Киева возобновил работу

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Во время проверки никаких опасных устройств не обнаружили

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после проверки анонимного сообщения о якобы минировании вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отметим, что объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в понедельник, 23 декабря, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Тогда сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщало РБК-Украина, это уже не первый случай минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве. В прошлый раз его минировали 20 декабря.

Ранее сообщалось, Служба безопасности Украины в Киеве задержала трех человек, которые в течение года 15 раз сообщали о псеводминирование одного из столичных торгово-развлекательных комплексов (ТРЦ). По предварительной информации, с помощью "минирования" ТРЦ бывшие владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор. За каждый звонок они получали от 100 до 150 долларов.

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