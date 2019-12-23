В Киеве заминировали Центральный ж/д вокзал

Фото: Центральный ж/д вокзал в Киеве (РБК-Украина)

Сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы

В Киеве в понедельник, 23 декабря, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщается, сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Отметим, это уже не первый случай минирования Центрального ж/д вокзала в Киеве. В прошлый раз его минировали 20 декабря.

Напомним, 19 декабря минирование станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве не подтвердилось. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов на станции "Площадь Льва Толстого". Работа станции была закрыта, в частности, на пересадку.

РБК-Украина писало, что в 2019 году правоохранители целом получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на оббъектах УЗ. "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.